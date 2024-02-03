Abdullah Gül ve üst düzey bürokratların en yakını, iktidar medyasının 'VIP dolandırıcısı' oldu: Para karşılığı onlarca davayı çözdü!

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin ‘VIP dolandırıcı’ diye adlandırdığı Eren Şar’ın “Para karşılığında davalara müdahale ettiği” belirtildi.

Kendisini Eska-Grup isimli bir şirketin sahibi, müteahhit ve yapımcı olarak tanıtan Eren Şar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye, Yargıtay Başkanı’ndan İstanbul İl Emniyet Müdürü’ne kadar yüzlerce isim ile yakın ilişkiler içindeydi. Şar, tüm bu ilişkileri “dolandırıcılık” suçundan altı, "resmi belgede sahtecilik", tehdit" ve "bedelsiz senedi kullanma" suçlarından ise birer kez olmak üzere toplam dokuz adet suç kaydının olmasına rağmen kurabildi.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı’na da dilediği gibi girip çıkan Şar’ın bir de FETÖ geçmişi var. Şar’ın “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” kapsamında geçirdiği soruşturma “tespit edilen durumun iltisak ve irtibat boyutunda kaldığı” gerekçesiyle 2020’de “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilerek kapatıldı. Yani Fetullahçılar ile de bir dönem irtibat halindeydi. Tüm bunlara rağmen Şar, bürokratlardan komutanlara siyasetçilerden yargıçlara varana dek herkesin prensiydi.

Ancak 2021 yılının ilk günlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na giderek kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen bir şahıs, Eren Şar hakkında ihbarda bulunarak bazı ses kayıtları teslim etti.

KOMUTANIN SORUŞTURMASI

İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şar hakkındaki soruşturma başlatıldı. 6 Ocak 2021 tarihinde başlatılan soruşturmayla, yargıdaki dosyaları kapattırma vaadiyle para topladığı öne sürülen Eren Şar’ın telefonları dinlendi, kendisinin ev, savcılığın ise home ofis olduğunu iddia ettiği dairesine kameralar yerleştirildi.

Jandarma operasyonuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Şar’a ilişkin hazırlanan iddianamede “Suç örgütü lideri” olduğu belirtildi. İhbarcının jandarmaya verdiği bir ses kaydında Şar’ın, "İstanbul İl Jandarma Komutanı’nın Tokat ilinde görevli iken geçirmiş olduğu (FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü) soruşturma dosyasına bizzat baktığı ve çözdüğü, bu olaydan dolayı kendisi ile ikili ilişkilerinin iyi olduğundan bahsettiği” ifade edildi.

GÜL’ÜN EVİNDE KAHVALTI

Bir başka ses kaydında ise Şar’ın şunları söylediği anlaşılıyor:

“Geçen İstihbarat Müdürü aradı, ‘git bu işi çöz…’ bu bir formüldür yani. Benim gibi bir adamı kırması için abi benden çok güçlü olması lazım. Geçen Abdullah Gül’ün evinde üç saat kahvaltı yaptık. Yeni gelen başsavcı Şaban abi… Benim çok samimi arkadaşlarım, hatta Şaban’ın açıklanacağı dakikada İstanbul Başsavcısı ile Akşam Gazetesi’nde ziyaretteydik zaten... Adliyede FETÖ konusuna bakan bütün herkes bizim arkadaşımız zaten. Terör masası zaten 7 tane savcı, hâkim bakıyor... Yedisi de benim arkadaşım hadi beşi benim can ciğer arkadaşım…”

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

Şar’ın telefon incelemesinde de dikkat çeken mesajlaşmalar yer alıyor. Ö.O. isimli şahıs, Şar’a gönderdiği mesajda, bir kişiye dair, “Eren tutuklanma ve hapis yatma olasılığı var mı? Ondan korkuyor” ifadelerini kullanıyor.

Şar ise “Yakalama yok şu an. Yakalama olur sistemde, arıyorlar şimdi karakolu da. İlçe emniyet müdürü öğrenip bana döner ben yazarım sana abi” yazıyor. Şar daha sonra da İlçe Emniyet Müdürü ile yaptığı görüşme içeriğinden bahsederek, “GBT’sinin temiz olduğunu, sağlık durumu tespiti için çağırdıklarını, gitmediği takdirde hakkında yakalama çıkarılacağını” anlatıyor. Ancak iddianamede Şar’a bilgi verdiği belirtilen ilçe emniyet müdürü araştırılmıyor.

VALİ YARDIMCISI

Şar’ın telefon rehberinde “Maşallah Arkadaş” olarak kayıtlı bulunan kişi de gönderdiği mesajda “İkamet izni kısa dönem kayıt formları ve yabancı kimlik kartları” göndererek yardım istiyor. Şar ise Vali Yardımcısı’na yazdığını ve süreci hızlandıracağını anlatıyor. Ancak Vali Yardımcısı’nın kim olduğuna dair bir tespit yapılmıyor.

POLNET GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca Şar’ın cep telefonunda Emniyet’in kullandığı POLNET sisteminden yapılan birçok sorgunun ekran görüntüsü de yer alıyor. Ancak bu sorgulamaları kimlerin yaptığı ve kimler tarafından Şar’a gönderildiğinin izi de sürülmüyor.

Hatta Şar, “Yusuf Polis” olarak kaydettiği bir polisten bir şahsın adresini ve telefonunu istiyor. Polis ise adresi ve telefon numarasını mesaj ile iletiyor. Ancak bu polisin soruşturmaya dahil edilmediği anlaşılıyor.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek, suç örgütü faaliyeti çerçevesinde kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü faaliyeti çerçevesinde kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, rüşvet vermek” suçlarından tutuklanan Eren Şar 21 ay sonra, 3 Mart 2023 tarihinde tahliye edildi.