Takla Atan Otomobil Şarampole Devrildi: 2'si Ağır 3 Yaralı

Karaman’da Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre L.K.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücüsü ile araçta bulunan M.E. (55) ve A.G. (24) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen M.E. ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA