Ayhan Bora Kaplan'dan Skandal Savunma: 'Ben Örgüt Kursam Bu Ülke 500 Bin Yıl Geçse Tespit Edemez'

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin, 18’i tutuklu 61 kişinin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması görülmeye devam etti.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan, ‘tevsi tahkikat’ talebinde bulunarak, söz aldığı duruşmada, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Serdar Sertçelik ile konuşuyor ve ‘Ben Başkan Bey ile (Mahkeme Başkanı) sabah 09.00’dan beri konuşuyorum. Bekir Bozdağ ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın ismini verebilirsin’ diyor ve sizin adınızı veriyor. Eğer vale arkadaşların kendi aralarındaki sohbetler nedeniyle biz bugün yargılanıyorsak devlet görevlileri sizin isminizi veriyor o zaman sizin de töhmet altında olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

'BEN ÖRGÜT KURSAM BU ÜLKE 500 BİN YIL TESPİT EDEMEZ'

Kaplan, davadaki savunmasında, şu skandal ifadelere imza attı:

"Ben örgüt kuracak olsam bunlarla kurmam vallahi. Ben örgüt kursam bu ülke valla 500 bin yıl geçse tespit edemez.”

Kaplan, savunmasının devamında ise şu iddiaları dile getirdi:

"Barış Kurt benim arkadaşım, dostum, abim. Savcı Mustafa Kaya, ‘Barış Kurt’tan bir haber var mı?’ diye soruyor. Polis memuru Ufuk Gültekin de ‘bulamadılar evde kız arkadaşı var. Ama evde ona ait silah bulunmuş ve el koyulmuş’ deniliyor. Yani ardından ruhsatlı silahı hakkında ruhsatsız denilerek işlem yapılmış. Böyle bir şey olabilir mi? Adamın ruhsatlı silahına ruhsatsız demişler. Savcı Mustafa Kaya neden lehimde olan ifadeleri, delilleri almamış hiç hep aleyhimdekileri almış. Savcının işi hem aleyhte hem de lehteki tüm delilleri almak değil mi? Savcı da yalan söylüyor polis de yalan söylüyor. Tüm bunları tapelerden okuyorum, kanıtı burada."

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na savcı Mustafa Kaya’yı şikayet ettiğini belirten Kaplan, “Bunun sonucunun sorulmasını istiyorum. Medyanın baskısında olmayın. Medyaya bakarsanız biz caniyiz. Sercan Arslan’ın ifadesinde geçen isimler de dinlensin. Size hakkımızı helal etmek istiyoruz. 'Masumiyetin peşine düştüler' diyelim. Vallahi suçsuzuz, billahi suçsuzuz" diye konuştu.