Narin Soruşturmasında Yeni Görüntü! Cansız Bedenini Taşıyan Kırmızı Araç Helikopterden Böyle Görüntülenmiş

Kaybolduktan 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini taşıyan kırmızı otomobilin arama çalışmasına katılan helikopterden görüntülendiği anlar ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra iki kez arama çalışması yapılan evinin yakındaki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin dereye götürüldüğü kırmızı otomobilin fotoğrafının yayımlanması sonrası şimdi de o aracın arama çalışmasına katılan helikopter tarafından görüntülendiği anlar paylaşıldı.

Narin Soruşturmasında Yeni Görüntü! Cansız Bedenini Taşıyan Kırmızı Araç Helikopterden Böyle Görüntülenmiş - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cenazesi, bu sabah köye yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan ve daha önce ayrıntılı arama yapılan Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu. Dere kenarındaki aramalar, bir ihbar üzerine yeniden başlatılmıştı. Bu süreçte, soruşturmada bir de gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın son görüldüğü kıyafetle çuval içinde bulunduğunu, üzerinin taş ve ağaç dalları ile kapatıldığını açıklamıştı.

Narin Güran soruşturmasında şu an için tek bir tutuklu var. O da, aynı zamanda köyün muhtarı olan ve sekiz yaşındaki çocuğun kaybolması sonrası köyden arabayla ayrıldığı, cep telefonundaki kayıtları sildiği anlaşılan, arabasında DNA örnekleri bulunan amca S.G. Narin'in dün bulunması sonrasında ise aralarında annesi, babası, iki amcası ve bir ağabeyinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: DHA

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