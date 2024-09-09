Çorum'da İki Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Çorum'da iki cip kazaya karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Çorum'da İki Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Çorum'un, Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki cip ile Salih T. idaresindeki yabancı plakalı cip çarpıştı.

Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Huri Kara’nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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