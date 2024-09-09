Kavga Eden Çift Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi! Biri Evi Ateşe Verdi, Diğer Aracı Parçaladı

Sakarya'da oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı. Kadın otomobile taş ve sopayla zarar verirken, eşi de sinirlenip birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.

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Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde M.Ö.’nün arkadaşından emanet aldığı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.

Kavga Eden Çift Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi! Biri Evi Ateşe Verdi, Diğer Aracı Parçaladı - Resim : 1

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde zarar oluştu. Öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kavga Eden Çift Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi! Biri Evi Ateşe Verdi, Diğer Aracı Parçaladı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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