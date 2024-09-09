İtirafçının İfadesi Sonrası Sil Baştan! Narin'in Tutuklu Amcası Tekrar Sorgulanacak

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra evinin yakınındaki derece cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, bugün katledildiği köyde defnedildi. Narin için cenaze töreni düzenlendiği sıralarda soruşturma kapsamında itirafçının ifadeleri ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz deresinde jandarmanın itirafçı ile birlikte keşif yaptığı öğrenildi.

İŞTE İTİRAFÇININ İFADELERİ

Narin'in öldürülmesine ilişkin ilk itirafın geldiği iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ulaştığı bilgilere göre ise itirafçı verdiği ifadede, tutuklu sanık amcanın kendisine çuvalla cesedi getirdiğini ve 200 bin TL para teklif ettiğini söyledi. İtirafçı 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini nasıl sakladığını tek tek anlattı. İtirafçı, "Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah şort vardı. Vücudunda da kızarıklıklar vardı" dedi.

Narin soruşturmasında itirafçı olan şahsın anlattıkları şöyle:

"Muhtarın eviyle çok yakın oturuyorduk. Muhtarın (Narin'in Amcası) yoldan geldiğini gördüm. Sular sık sık kesilirdi onunla ilgili bir şey söyleyecek sandım. Muhtar aracından indi, benim yanıma geldi. Daha sonra arabasına gittik ve ön koltuğunda bulunan battaniye içinde bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi.

'200 BİN LİRA PARA TEKLİF ETTİ'

İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım. Muhtar, bana hitaben 'Aileni iyi düşün sana 200 bin liradan fazla para veririm' dedi. Bu süreçte de etrafımızda kimse yoktu. Sonra bana 'Aracında torba var mı?' dedi. Ben de aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim'e verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk.

Daha sonra çuvalın ağzına orada bağlamadan Aracımın arka koltuğuna ayak paspasının olduğu yere koydum. 'Dereye doğru götür' diyerek bana eliyle oraya işaret etti. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittim. Yolda giderken pişmanlık duydum. Ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm derenin yanındaki yoldan aşağı inerek uygun bir yere baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum.

'TÜM VÜCUDU ÇUVALA SIĞDI'

Çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü çok telaşlıydım.

Biraz su olan alan vardı. Bu alana çuvalı bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı.

Yanında da birer taş vardı üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı zaten. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim aynı yoldan çıktım. Oradan ayrıldım."