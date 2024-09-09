Narin Cinayetinde Yayın Yasağı Kaldırıldı

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, köye iki kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde bulundu. Soruşturma kapsamında aralarında aile bireylerinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Narin'i arama çalışmaları sürerken haberlere ilişkin gelen yayın yasağı ise kaldırıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Şahin'in açıklaması şöyle:

"Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."

Kaynak: DHA