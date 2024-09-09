Kırşehir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kırşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, cezaevinden firar ettiği bilgisine ulaştığı 2 hükümlüyü yakalamak çalışma başlattı. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.B.'nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şahıslar; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.