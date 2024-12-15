Takla Atan Cipten Burnu Kanamadan Çıktı

Kaza saat 16.00 sıralarında 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı giden 16 ARD 896 plakalı cip, karşı yönden sola hatalı dönüş yapan 05 ACD 703 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 34 EDK 189 plakalı başka bir otomobile çarparken, cip ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA