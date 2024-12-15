Bursa'da Feci Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da Feci Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Kaza, Yenimahalle Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Zincirlikuyu Caddesi'nden Güçlü Sokağa dönen Furkan Ü. (19) yönetimindeki 16 LDH 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eyüp T. (20) idaresindeki 16 ARF 661 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, site duvarına çarparak durabildi.

Bursa'da Feci Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Kaza sonucu sürücüler ile 16 LDH 87 plakalı otomobildeki yolcu Berdan B. (20) ile diğer araçtaki yolcu Elif T. (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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