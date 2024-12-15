Kuvvetli Yağış Tekirdağ'ı Esir Aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğlen saatlerinde kendisini gösteren ve etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte oldukça zorluk çekti.

Kuvvetli Yağış Tekirdağ'ı Esir Aldı

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Kuvvetli Yağış Tekirdağ'ı Esir Aldı - Resim : 1

Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Değirmenaltı mahallelerinde ve sokaklarında aşırı yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu. Kentte sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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