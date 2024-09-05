Taciz, Tehdit, Darp... Skandalda Yeni Görüntüler! O Börekçi Mühürlendi

İstanbul Pendik'te bir börekçiden sipariş veren kadın müşteri ve eşi dehşet dolu anlar yaşadı. Velibaba Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak taciz etti.

Kadının eşi U.B., durumu öğrendikten sonra işletmeye gitti. U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada işletme çalışanı İ.D. yaralandı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde, işletme personelinin içeriden aldığı bıçakla kadına ve araç içerisinde bulunan eşinin üzerine yürüyüp tehditler savurduğu görüldü.

Kaynak: İHA