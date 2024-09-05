240 Günde 280 Kadın Katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2024'ün ilk 8 ayına ait kadın cinayetleri verilerini paylaştı. Verilere göre 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında en az 280 kadın erkekler tarafından katledilirken, 50 kadının ölümü de şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 153'ü ateşli silahla, 60'ı kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 134'ü evli, 73'ü bekar, 41’inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 162'si kendi evinde, 9'u çalıştığı yerde, 82'si kamusal alanda öldürüldü.

SADECE AĞUSTOSTA 31 KADIN KATLEDİLDİ

Ağustos ayında ise 31 kadın cinayeti işlendi. Kadınları öldüren erkeklerin 4’ünün boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu belirlendi. Kadınların 13’ü ateşli silahla, 8’i kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 13’ü evli, 10’u bekar, 5’inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 14’ü kendi evinde, 1’i çalıştığı yerde, 12’si kamusal alanda öldürüldü.

Kaynak: ANKA