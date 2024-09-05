Belediye Personeli Evinin Banyosunda Ölü Bulundu

Kahramanmaraş’ta Ömer Faruk Yardımcı isimli adam evinin banyosunda ölü bulundu. Belediye personeli olduğu öğrenilen Yardımcı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Belediye Personeli Evinin Banyosunda Ölü Bulundu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi 2001 sokakta; belediye personeli olduğu öğrenilen, 33 yaşındaki 4 çocuk babası Ömer Faruk Yardımcı, sabah saatlerinde yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yardımcı’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Genç adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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