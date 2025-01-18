Suyun Yüksekliği Tam 50 Metre, Tabiat Parkı İlan Edildi

Sivas’ın Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan, Dipsiz Göl Şelalesi için bakanlık yeni bir kararı duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Dipsiz Göl Şelalesi’ni 'Tabiat Parkı' olarak ilan etti.

50 metre yükseklikten dökülen su ile dikkat çeken şelale, doğa turizmi açısından da büyük bir potansiyel oluşturuyor.

“İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bölgeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Doğanşar ilçemize hayırlı olsun.

Kaynak: DHA