Suudilerle Enerji Anlaşması Tartışmasına DMM’den Net Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji anlaşmasına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, projelerin Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım sağlayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji santrali anlaşmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Türkiye lehine olmadığı yönündeki paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Açıklamada, anlaşma kapsamında Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtilerek, Sivas ve Karaman’da kurulacak toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

Projelerin finansmanının yatırımcı şirketler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacağı, Türkiye’nin bu süreçte herhangi bir yatırım maliyeti üstlenmeyeceği vurgulandı. Ayrıca projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunduğu ve Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından birinin uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, santral arazilerinin mülkiyetinin Türkiye’de olacağı ve projelerde görev alacak yerli ve yabancı personelin Türkiye’deki yasal düzenlemelere tabi olacağı belirtildi.

