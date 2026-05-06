Özkan Yalım Sessizliğini Bozdu: 'Ağır Milliyetçiyim, Oteldeki Kadın 21 Değil 25 Yaşında'

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında yayınlanan ve Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında Özkan Yalım’ın kendisine yazdığı mektubun detayları aktardı. Barış Yarkadaş’ın aktardığı detaylar şöyle:

* "Selamlar değerli kardeşim" diye başlamış mektubuna. Tv100’ü kesintisiz bir şekilde izlediğini, özellikle kendisiyle ilgili yayınlarla ilgili notlar aldığını ve bunlarla ilgili cevap verme hakkını kullanmak istediğini söylemiş.

'İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR'

"Sen beni tanırsın, 20 yıl Belçika’da, Bulgaristan’da iş yapmış Uşak sevdalısı bir kişiyim. Ağır milliyetçi ve vatan sevdalısı bir kişiyim. Benim hakkımda birçok konuda yanlış ve tamamen itibar suikastını içeren yayınlar yapılıyor" demiş diğer televizyonları da kast ederek. Çünkü Türkiye’nin tamamı bunu konuştu.

* Yaptırdığı okullardan bahsetmiş. Kaymakamın isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile bir okul yaptırdığını söylemiş. Babası 9 Ocak 2020’da trafik kazasında vefat etmişti. Onun adına bir okul yaptırdığını söylemiş. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne araç hibe ettiğini söylemiş.

'ÖRGÜT FALAN KURMADIM'

‘Sonra gelelim bir gizli tanık yüzünden tutuklanmama: Bunların tamamı iftiradır, ben kimseden rüşvet almadım. İhaleye fesat karıştırmadım. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Bugüne kadar hiç gözaltına alınmadım. Hiç tutuklanmadım. Nasıl örgüt kurayım? Ben örgüt falan kurmadım. 2025 yılında bütçe fazlası veren 10 ilden biridir Uşak. Bu benim zamanımda oldu.’ demiş ve yaptığı bütün icraatları anlatmış.

'ÖZEL HAYATIMA GELİNCE...'

"Benim mal varlığımın yüzde 99’u ben belediye başkanı olmadan önce edindiği mallardır. Ve 30 yıllık emeğim var" diyor. En çok özel hayatı tartışıldı. Diyor ki "Özel hayatıma gelince eşimle 2-3 yıldır nikahım yok. Bir buçuk yıl önce açılmış bir boşanma davası sürecim var. Sağlıklı bir insan olarak benim tabii ki kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 21 değil 25 yaşındadır. Kendisiyle 2 defa ülke dışına gittik. Ve kendisine değer verdiğim bir kişidir. Bazı kanallarda da benim 7 yıl önce eski kız arkadaşımla çekilmiş bir görüntüm yayınlandı. Biz 7 yıl önce bu ilişkiyi bitirdik. Kendisi sanırım bu arada evlendi. O hanımefendiye de çok ayıp edildi."

Kaynak: Haber Merkezi