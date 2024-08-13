Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Refüje Devrildi!

Kırşehir'de Ankara-Kayseri kara yolunun 22'nci kilometresinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

63 yaşındaki B.Ş. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü B.Ş. ve yolcu olarak bulunan eşi Ekrem Ş. (66) yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA