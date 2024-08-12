Diyarbakır'da Kaza! İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Çayı yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesi ve Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA