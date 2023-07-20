Suruç Katliamı'nın üzerinden 8 yıl geçti: Failler halen firarda...

Kobani’deki çocuklara oyuncak götürmek için Şanlıurfa Suruç’ta Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelen 33 yurttaş IŞİD’in kanlı intihar saldırısında hayatını kaybetti.

IŞİD tarafından gerçekleştirilen Suruç Katliamı’nın bugün altıncı yıldönümü…

Ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini alan katliamın davasında halen adalet bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in düzenlediği saldırı sonucu en az 31 kişi hayatını kaybetti, yüzü aşkın kişi de yaralanmıştı.

SURUÇ KATLİAMI ZANLISININ AĞABEYİ DE ANKARA GAR KATLİAMINI GEÇREKLEŞTİRDİ

Katil Abdurrahman Alagöz, Adıyaman’da “Dokumacılar” adı verilen ve onca zaman İslam Çay Ocağı adında bir mekanda açık faaliyet yürüten bir grubun içindeydi.

Abdurrahman Alagöz'ün kameralara takılan görüntülerde üç saat boyunca Suruç sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiği, herhangi bir engelle karşılaşmadan alana girdiği görülüyor.

Alagöz'ün, ağabeyi ile birlikte "terör nitelikli kayıp" olarak kaydının olduğu, 6 aydır kayıp olduğu, babasının 2 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki oğlu için de ihbarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Failin ağabeyi Yunus Emre Alagöz ise, katliamdan 3 ay sonra 10 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen ve 100 kişinin ölümüne yol açan bir başka katliamın intihar bombacısı oldu.

ANMA İÇİN BİLDİRİ DAĞITANLAR TUTUKLANDI

Anma için dün İstanbul Kadıköy’de bildiri dağıtan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 46 üniversite öğrencisi ağır şekilde darp edilerek gözaltına alınmıştı.



Polisin darp ederek gözaltına aldığı 46 üniversite öğrencisinden 6'sı tutuklandı.



Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 9 öğrenciden Ayşe Beliz İnce, Gamze Toprak, Berkan Deveci, Yasemin Ebru Gürsoy, Merve Yeşilyurt ve Ali Taha Sarıbıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.