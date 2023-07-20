Aileler çocuklarına bakamaz hale geldi: 165 bin 201'i buldu

Milyonlarca insan sosyal yardımlar ile ayakta kalabilirken “Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan” çocuk sayısında dramatik artış yaşandı. 2020’de 129 bin 422 olan yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin yanındaki çocuk sayısı, bu ay itibarıyla 165 bin 201’e ulaştı. Ekonomik buhran, milyonlarca haneyi sosyal yardımlar ile yaşamaya mecbur bıraktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Temmuz 2023 itibarıyla 3,7 milyona ulaşan sosyal yardım alan hane sayısı, yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. İktidarın ekonomi politikası nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken aileler çocuklarına bakamaz duruma geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)” verileri yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koydu.

3 BİN 550 TL DESTEK

Ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden koparılma riski bulunan çocuk sayısındaki artış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55’lik zam oranında artırıldığını belirten Göktaş, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 TL yatırdık” dedi.

Ailelerin hesabına SED ödemesi olarak yaklaşık 3 bin 550 TL yatırıldığı bildirildi. SED hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısının Temmuz 2023 itibarıyla 165 bin 201’e ulaştığı öğrenildi. Temmuz’da 165 bin 201 olan SED kapsamındaki çocuk sayısının Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi’nin yapıldığı mayıs ayına göre azalması dikkat çekti. Ancak ihtiyaçları, ailesinin en düşük seviyede dahi karşılanamayan çocuk sayısında yıllara göre büyük artış yaşandı.

YOKSUL ÇOCUKLAR

SED hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısındaki değişim kayıtlara şöyle geçti:

•2020: 129 bin 422

•2021: 141 bin 275

•2022: 147 bin 456

•2023: 160 bin

•2023 Mayıs: 178 bin

•2023 Temmuz: 165 bin 201

SED PROJESİ NEDİR?

Bakanlık, SED Projesi’ni şu ifadelerle tanımlıyor: “Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.”