Çöl sıcakları büyük tehlike doğurdu: 13 milyon işçi ölümle burun buruna

Temmuz ayı itibariyle yurt genelinde artan sıcaklıklar uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilecek sıcaklıkla ilgili uzmanlar, özellikle dışarıda çalışmak zorunda olan işçilere yönelik önlem alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

‘TÜRKİYE’DE 13 MİLYON İŞÇİ SICAK HAVAYA MARUZ KALIYOR’

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), temmuz ayının ilk haftasında başlayan aşırı sıcaklıkların devam edeceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre; temmuz ve ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, küresel hava sıcaklığındaki rekor yükselişler nedeniyle sıcağa bağlı can kayıplarında artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada 1 milyardan fazla; Türkiye’de de 13 milyon işçi sıcak havaya maruz kalıyor. Özellikle açık havada çalışılmasını gerektiren tarım, inşaat, ulaşım, posta ve paket teslimatı, peyzaj, petrol ve gaz kuyusu operasyonları gibi iş kollarının yanı sıra trafik polisi, asker ve sporcular da sıcağa daha çok maruz kalıyor.

‘AÇIK ALANDA ÇALIŞANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI’

Bursa Tabip Odası üyesi Dr. Bülent Aslanhan’a göre sıcak havalar birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Sıcak havalarda iş hayatında isteksizlik, çabuk yorulma, sinirlilik hali, dikkatin çabuk dağılması, hata sıklığının artması gibi olumsuzluklar da görülebiliyor. Aslanhan, sıcağa maruz kalan işçilerin bundan korunacak bazı önlemlere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aslanhan, “Sıcak havalarda en sıkıntılı durum, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalarak oluşuyor. Gerek günlük hayatımızda gerekse işyerimizde bazı basit önlemler ile bu maruziyetleri azaltabiliriz” diyor.

Gündüz 10.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyleyen Aslanhan, işyerlerinde alınacak önlemler için şunları dile getiriyor: “İşyerimizde ofis ve atölye içlerinde çalışan kişilerin doğrudan güneş ışınlarına maruz kalma riskleri düşük olmakla birlikte açık alanda çalışan kişilerin daha dikkatli olmaları gerekir. Açık alanda çalışan kişilere, alanda bulundukları sürelerde koruyucu güneş şapkası ve mümkünse güneş gözlüğü kullanmalarını öneriyoruz. Dinlenme sürelerini mutlaka güneş almayan gölge bir ortamda kullanmalılar. Sıcak günlerde mevsim şartlarına uygun, pamuklu ve terletmeyen, açık renkli giysiler tercih etmeliyiz.”

Sıcakların oluşturacağı en önemli sağlık sorunu terleme ile birlikte vücudun sıvı kaybetmesi. Aslanhan, sıvı kaybı nedeniyle oluşacak sağlık sorunlarını önlemek amacıyla günlük içilen su miktarının 3 litreyi geçmesi gerektiğini belirtiyor. Aslanhan, tansiyonu dengelemek için ayran/tuz ve maden suyunun tüketilmesini tavsiye ediyor.

‘GÜNEŞE MARUZ KALAN İŞÇİLER TEHLİKEDE’

İş Güvenliği Uzmanı Deniz İpek, güneşe maruz kalarak çalışan tüm işçilerin can güvenliğinin tehlike altında olduğunu söylüyor. İpek, alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor: “Sağlık sorunu olan işçiler ile 50 yaşın üzerindeki tüm çalışanlar, gebe ve emziren işçiler ile engelli işçilere; bu tür sıcak günlerde ücretli izin verilmeli. Belirtilmiş risk grupları kapsamında yer almayan diğer işçiler içinse mümkünse gece çalışmasına geçilmeli. Buna imkân olmayıp gündüz çalışması gereken işçiler için uygun dinlenme alanları belirlenmeli ve dinlenme süreleri de artırılmalı. Ayrıca, işçiler için yeterli sıvı alma imkanları da sağlanmalı ve muhakkak ki ilk yardım ve acil müdahale ekipleri olası durumlara karşı hazır olmalı. Bunun yanında telekomünikasyon altyapısı arazi şartlarına uygun olmalıdır.”