Surp Giragos'ta sekiz yıl sonra ilk Paskalya

Ermeni Kilisesi ve Hristiyan dünyasının büyük bölümü bugün Paskalya'yı kutluyor.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, Diyarbakır'da Surp Girgos Kilisesi'nde sekiz yıl aradan sonra ilk kez Paskalya kutlandı.

Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi 2015'de çatışmalı dönemde hasar görmüştü.

Geçtiğimiz aylarda onarılan ve yeniden açılışı yapılan kilisede bugün (9 Nisan) Paskalya ayini düzenlendi.

Ayini İstanbul'dan gelen ruhaniler sundu. Böylece sekiz yıl sonra Surp Giragos Kilisesi'nde ilk kez Paskalya ayini düzenlendi.