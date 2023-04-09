Depremde kilisesi hasar gören Ermeni toplumu Paskalya ayinini taziye salonunda yaptı

Kiliseleri hasar gören Ermeni toplumu Vakıflıköy'de Paskalya ayinini taziye salonunda yaptı.

Hristiyanların en önemli yortularından biri olan Paskalya'yı bugün Ermeni ve Katolikler kutluyor. 

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında hasar gören Samandağ Vakıflıköy'deki Ermeniler ise, kayıplarının ardından Paskalya yortusunu hüzünlü bir şekilde kutladı. 

Kilisenin dışında bulunan taziye salonunda Paskalya ayinlerini düzenleyen cemaat Paskalya'nın “dirilişi” sembolize etmesi dolayısıyla “yeniden ayağa kalkabilme” mesajı verdi. 

Paskalya, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirildiği günü temsil ediyor. Ermeni ve Katolikler Paskalya'yı bugün kutlarken, Ortodokslar 16 Nisan Pazar günü Paskalya'yı kutlayacak. Ortodokslar ise bugün Dallar Bayramı'nı kutluyor. 

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