Süreç Komisyonu 16’ncı Kez Toplanıyor! Gözler Fidan ve Tunç’ta
TBMM’de Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu perşembe günü 16’ncı kez toplanacak. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sahadaki son gelişmeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise PKK’nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları açıklayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta yeniden toplanıyor. Komisyonun 16’ncı toplantısı, Perşembe günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirilecek.
FİDAN SAHADAKİ SON DURUMU ANLATACAK
Saat 11.00’de başlayacak toplantının ilk konuşmacısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olacak. Fidan’ın, terörle mücadele süreci kapsamında sahadaki son gelişmeleri ve güvenlik alanındaki diplomatik temasları aktaracağı öğrenildi. Özellikle SDG’nin merkezi hükümete entegrasyon süreci ve bölgedeki son durum hakkında komisyon üyelerine kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor.
PKK SONRASI HUKUKİ ADIMLAR
Toplantının ikinci oturumunda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Saat 13.00’te başlaması planlanan oturumda Tunç, PKK’nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları açıklayacak.
Adalet Bakanı’nın, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik, İnfaz Yasası’nda düzenleme ve yeniden toplumsal entegrasyon sürecine yönelik çalışmalar hakkında detaylı bilgi vermesi bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
TBMM’de yürütülen Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında yapılan toplantılar, güvenlikten hukuka, sosyal entegrasyondan adalet reformuna kadar geniş bir çerçevede ilerliyor. Komisyonun bu toplantısında alınacak kararların, sürecin geleceği açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.
