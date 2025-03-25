Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Annesi Buldu

Eskişehir'de 47 yaşındaki adam, annesi tarafından evde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şüpheli Ölüm: Cansız Bedenini Annesi Buldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Yusuf Uzun (47), annesi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Uzun’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Uzun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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