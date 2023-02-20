SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını uzattığını duyurdu.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor."

Kaynak: AA

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