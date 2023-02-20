SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı
SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını uzattığını duyurdu.
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor."
Kaynak: AA