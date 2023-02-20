CHP'li Başarır'dan MHP'li belediyeye tepki: İnsanlığımdan utandım

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve CHP Mersin İl Gençlik Kolu Başkanı Alkım Sümer Silifke Yeşilovacık Mahallesine Bağlı Tisan’daki rant hırsını gözler önüne serdiler.

İnsanlar deprem bölgelerinde canlarıyla uğraşırken Tisan’daki rant hırsı “vicdansızlığın bu kadarına da pes” dedirtti.

BUNU İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ BEYİNLER YAPAR

CHP’li Başarır, “İnsanlar depremin yaralarını sarmaya çalışırken hala enkaz altında canlar yatarken, insanlar iş makinaları ararken MHP’li Silifke Belediyesi’nin ve yandaşlarının Tisan’daki rant hırsı, insanlık suçudur. İnsanlar canlarıyla uğraşırken, ülkemizin her yerinden yaşanan büyük acıya ağıtlar yakılırken iş makinalarıyla Tisan’da böylesine bir zamanda bile para pul hırsı pes artık dedirtiyor. Bunun adı vicdansızlıktır; bunun adı alçaklıktır, bunun adı ahlaksızlıktır! Bunu ancak insanlıktan nasibini almamış beyinler yapar” dedi.

İNSANLIĞIMDAN UTANDIM!

Tisan’ın kıyı kanununa aykırı bir şekilde imara açıldığını, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin dava açıldığını ama buna rağmen Silifke İlçe Belediyesi’nin ruhsat verdiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Mersin Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili dava açmış. Dava hala sürüyor. Buna rağmen Silifke Belediyesi tarafından ruhsat veriliyor. Hadi kanunsuzluk, adaletsizlik ruhunuza işlemiş anladık. Sizin vicdanınız da mı yok? Sizin acıya, cenazelere, hayatlarını kaybeden on binlerce vatandaşımıza, çocuklara da mı saygınız yok? İnsanların akılları deprem bölgelerindeyken bunu fırsat bilmek utanç vericidir. O iş makinaları deprem bölgelerinde olması gerekirken hangi yüzle Tisan’da çalıştırdınız? Gördüğüm manzara karşısında insanlığımdan utandım!” sözlerini ifade etti.

ENKAZ KALDIRMAK İÇİN İŞ MAKİNASI ARANIRKEN TİSAN’DA İŞ MAKİNALARI BİNA YAPIYOR

Mersinimizin cenneti Tisan Yarımadası’nda sit alanlarına 1200 konut yapılacağını ifade eden CHP’li Başarır, “Vatandaşlarımız enkaz kaldırmak için İş makinaları, ekipman bulamadıklarını haykırırken, Mersin Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanları afet bölgesindeyken; rantçıların iş makinaları burada, kazma-kürekleri burada, kamyonları burada ve sit alanlarına 1200 konut yapacaklar. Yazık çok yazık! Recep Tayyip Erdoğan ve şürekâsı doğaya karşı dikleniyor, depreme karşı dikleniyor, afete karşı dikleniyor. Buradan soruyorum kimler, hangi bürokratlar buradan daire aldı?” dedi.