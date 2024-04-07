Sultangazi'de olaylı gece: Gece bekçileri ve esnaf arasında kavga

Sultangazi'de iddiaya göre gece bekçileri ile, "Sürekli gelip müşterileri kaçırıyorsunuz iş yapamıyoruz" diyen esnaf arasında kavga çıktı. Olayda çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Sultangazi'de olaylı gece: Gece bekçileri ve esnaf arasında kavga

Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" deyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine gece bekçileri 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgaya bazı vatandaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Son Güncelleme:
Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış
Erdoğan AA'nın 104'üncü yılını kutladı Erdoğan AA'nın 104'üncü yılını kutladı
Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor
Kütahya CHP adayı Eyüp Kahveci'den YSK kararına tepki: 'Seçim sonuçlarının hazmedilememesi sorunu var' Kütahya CHP adayı Eyüp Kahveci'den YSK kararına tepki
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel, İsrail protestosunda yaşanan olaylar için heyet görevlendirdi Özgür Özel, İsrail protestosunda yaşanan olaylar için heyet görevlendirdi
Sultangazi'de olaylı gece: Gece bekçileri ve esnaf arasında kavga Gece bekçileri ve esnaf arasında kavga
Kütahya'da yeniden sayım, sonucu değiştirmedi: CHP yine birinci parti çıktı Kütahya'da yeniden sayım, sonucu değiştirmedi
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Etimesgut'ta kedi katliamı: Emniyet ve Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama Emniyet ve Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama