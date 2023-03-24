'Affını istediği' iddia edilen Süleyman Soylu dinlenmeye çekiliyor: 'Rahatsızlandı, tedavi olacak'

Bakan Süleyman Soylu‘nun son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi. Soylu en son bir vatandaşı azarlamasıyla gündeme gelmişti.

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'Affını istediği' iddia edilen Süleyman Soylu dinlenmeye çekiliyor: 'Rahatsızlandı, tedavi olacak'

Yaşanan sel felaketi nedeniyle yeniden deprem bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

VATANDAŞI AZARLAMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, afetzedelerle yaptığı konuşmayı kayda alan bir yurttaşı azarladığı görüntüler ortaya çıkmış, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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AFFINI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’dan milletvekili olmasını istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu talebi geri çevirmek istediği ileri sürülmüştü. Ankara kulislerinde Bakan Soylu’nun, bu seçimde aday olmak istemediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “affını istediği” konuşuluyordu. Ancak Erdoğan, Soylu’nun bu talebini reddettiği ve daha önceden Trabzon ve İstanbul’dan milletvekili seçilen Soylu’yu 14 Mayıs için Samsun'dan aday olarak yazdığı iddiaları dile getirilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Soylu'nun "dinlenmeye" çekilmesi dikkatleri yeniden kendisine çevirdi.

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2023 seçim
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