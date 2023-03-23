AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!
Tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" başlıklı bir yazı yazdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan milletvekili adayı olacağını duyurdu.
Gazeteci Erdoğan Aktaş, Ankara'nın siyaset nabzını tuttu ve kulis bilgilerini aktardı. Tv100'de "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" başlıklı bir yazı yazan Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan milletvekili adayı olacağını duyurdu ve gelecek yılki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağını açıkladı.
Erdoğan Aktaş'tan tv100.com'daki "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" başlıklı yazısında aktardığı kulis bilgileri şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, “Fuat Bey’i Ankara'dan bir bölgeye aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, örneğin Fuat Bey nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendireceğiz. Fuat Bey siyasete bizimle birlikte teknokrat, bürokrat olarak girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” deyince, ben de diğer bakanların hangi büyükşehirlerden aday gösterileceğini merak ettim ve öğrendiklerimi de sizlere aktarıyorum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge, 1. sıradan aday. Bakan Kurum’un, biraz da simgesel değeri de olan İstanbul 1. Bölge’den liste başı yazılması kendisine verilen önemi de gösteriyor.
Ayrıca Murat Kurum’un, bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasına da şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.
İstanbul 2. Bölge 1. sırada ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yer verilecek.