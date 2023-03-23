AKP'de hangi bakan hangi ilden aday olacak? İBB Başkan adaylığı için düşünülen isim de ortaya çıktı!

Gazeteci Erdoğan Aktaş, Ankara'nın siyaset nabzını tuttu ve kulis bilgilerini aktardı. Tv100'de "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" başlıklı bir yazı yazan Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan milletvekili adayı olacağını duyurdu ve gelecek yılki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağını açıkladı.

Erdoğan Aktaş'tan tv100.com'daki "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" başlıklı yazısında aktardığı kulis bilgileri şöyle: