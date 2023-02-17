Süleyman Soylu canlı yayında: 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz. Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyelyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik.

Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz. Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik.

04.22 ya da 23'te sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine depremle karşı karşıya kaldığımızı tam çözülmelerin oluşmadığını ifade ettik. Oradan tüm valilerimizle bir değerlendirme yapıp 5'i 10 geçe de AFAD merkezindeydik. 5.30'da uluslararası seviyeye çıkmaktı 4.seviyeye. 8 veya 8'i çeyrek geçe Kahramanmaraş havalimanına inelim diye zorladık. Kahramanmaraş Havalimanı'na çabuk yetişelim diye oraya uçak dönemedi. Biz Gaziantep'e inmek zorunda kaldık. Gaziantep'te hepimiz kendi görev alanlarımıza devam ettik. Kahramanmaraş'taki 9, 9 çeyrek geçe gördüğüm ilk tablo Allah bölge bir felaketi kimseye yaşatmasın. Trabzon caddesiydi insanlar yardım istiyordu. O esnada depremin büyüklüğünün ne olduğunu gördük. İlk arama kurtarma ekibi 9.30'da yanımızda oldu. O saatten itibaren büyük mücadele başladı. Biz depremin merkezi olan Pazarcık'a gitmeye çalıştık. 13.24'teki ikinci depremle karşılaştık ve önümüzdeki bir araba takla attı. Ondan sonra tekrar şehre dönüp oradaki hem arama kurtarma çalışmaları hem diğer süreçleri takip etmeye çalıştık.

3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.

'NEDEN GEÇ KALINDI?' SORUSUNA YANIT

Kapasite anında harekete geçirildi. Bu hazırladığımız kapasite jandarmasından, polisine kadar TSK'dan DSİ'sine kadar bütün arama kurtarma ekiplerimize kadar uluslararası sisteme kadar. Biz saat 5.30'da uluslararası sisteme çağrıya çıktık. Şöyle bir durum söz konusu, yaklaşık buraya ulaşabilenler 18-19 saatte ulaştılar. Türkiye'nin her tarafından anında yönlendirdi. Nurdağı yolu farklı noktaya gelmiş. Ankara - Konya arası kapanmış hem hava şartları hem yol şartları. Bütün araçlar yola çıktı, bütün araçlar gidebildiği her yere kadar ulaşmaya çalıştı. 20 binin üzerinde binada arama kurtarma yapıldı. 20 binin üzerinde bina yapıldı 10 ayrı bölgede. Siz elinizdeki bütün arama kurtarma personeliyle ulaşabildiğimiz maksimum sayı 35 bindir. Bu depremin büyüklüğü, etkisi, bu depremin yıktığı binalar ve bu depremin özellikle yıktığı fay hattı esas itibarıyla ve biraz önce anlattığım koşullar havalimanlarının kapalı olması, telefonların çekmiyor olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilemesi evet bir zaman diliminde alana ulaşmayı zorlandırdı. Ama o insanlar yola çıktı."