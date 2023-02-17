İlahiyatçı Kadın: 'Besmele çekene dahi oy vermeyeceğim, gerekirse komünistler yönetsin'

Vatandaş TV isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan ve ilahiyatçı olduğunu belirten kadın, 'Yeterince İslamcılar bu ülkeyi yönettiler, gerekirse komünistler yönetsin ama adalet ve ahlak sınırları içerisinde, biz şu an ona muhtacız' dedi.

Kadın sözlerinin devamında ise, "Besmele çekene dahi oy vermeyeceğim. İslam beş vakit namaz kılmak değildir; adalet ve ahlaktır" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili de konuşan kadın, 'Kader bu değildir, katliamdır bu' ifadesini kullandı.