Mimarlık fakültesine atanan ilahiyatçı dekan istifa etti

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi dekanlığına atanan ve "Ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim" sözleriyle de gündem olan ilahiyat mezunu Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, istifa etti.

Sözcü'nün haberine göre Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Atamaları YÖK yapıyor ama dekanlıklar idari görev yerleridir. O işin uzmanı olmaya gerek yoktur. Hocamız daha fazla yıpranmasın diye istifasını istedim. Kendisi de kabul etti. Dönem sonuna kadar dekan yardımcımızla devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Erciyes Üniversitesi'nden Karabük Üniversitesi'ne gelen Kapanşahin, Maraş depremlerinin ertesi günü 7 Şubat’ta Rektör Refik Polat'ın onayı ile Mimarlık Fakültesi'ne Dekan olarak atandı. Depremin ardından yapılan bu atama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

'KALEM OYNATTIĞIM BİR ALAN'

1995 Yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan, İslam Tarihi üzerine Yüksek Lisan yapan, ardından aynı üniversitede 30 yıla yakın araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışan, yine aynı üniversitede İslam Tarihi üzerine doktorasını yapan Muhittin Kapanşahin, 2022 yılında Karabük Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi oldu.

Depremden sonrada Mimarlık Fakültesine dekan olan Kapanşahin, eleştiriler üzerine "Tabi ben tarihçiyim fakat ben tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani bu nokta da benim mimari ve şehircilik üzerinde kalem oynattığım, söz söylediğim, ders verdiğim bir alan ama şunu diyemem; ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim böyle bir iddiada bulunamam. Mimari de, bilim tarihimiz de, şehir tarihimiz de İslam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim" açıklamasını yapmıştı.