278'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı: Hakan

 Hatay'ın Defne ilçesine 278'inci saatte Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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278'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı: Hakan

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 12'nci gününde Hatay'dan inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi.

Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında çalışma yapan AFAD, polis, jandarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaştı. Ekiplerin çalışması sonrası enkazdan sağ çıkartılan Yasinoğlu, ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

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