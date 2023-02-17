Zonguldak'tan 120 madenci daha deprem bölgesine gidiyor

Deprem bölgelerinde çok sayıda hayat kurtaran Zonguldaklı madencilerden 120 kişilik bir ekip daha, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktı.

Zonguldak'tan 120 madenci daha deprem bölgesine gidiyor

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madencileri, Maraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerinde görev yapan maden işçilerinden görevlerini tamamlayanlardan bazıları Zonguldak'a döndü.

Talep üzerine TTK'ye bağlı 5 müessesede çalışan gönüllü madenci ve maden mühendisinden oluşan 120 kişilik ekip, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktı.

Sendika yöneticileri tarafından uğurlanan madenciler, "Acı hepimizin acısı. İnşallah bölgeye gidip ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlara tek sözümüz sizi asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. 

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