'Evlat edinilen çocukla nikah kıyılabilir' diyen Diyanet'e SOL Parti'den tepki

Depremde ailesini kaybeden ve refakatsiz duruma gelen çocuklara yönelik etkili bir takip mekanizması kurulamaması tartışılırken Diyanet, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna tepki çeken bir yanıt vermiş; Diyanet yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" demişti.

Bu cevabın yer aldığı sayfalar, olayın gündeme gelmesinin ardından silinmişti.

SOL PARTİ'DEN TEPKİ

SOL Parti, skandal açıklama sonrası "Kirli Tarikatlarınızı Kötülüğün Merkezi Diyaneti Çocuklarımızdan Uzak Tutun" başlığıyla, konu olan fetvaya karşı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "çocukların bin bir istismara adı karışmış tarikatlara emanet edilemeyeceğine" değinilirken, konuyla ilgili açıklama yapılması istendi.

SOL Parti’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kirli tarikatlarınızı, kötülüğün merkezi Diyanet'i çocuklarımızdan uzak tutun!

Depremi felakete dönüştüren iktidar şimdi de depremde ailelerini kaybeden çocuklarımızı karanlık zihinleriyle tehdit ediyor. Tüm toplumda dalga dalga yayılan toplumsal dayanışmanın umudu bir yanda evlenme fetvaları yayınlayan kötülüğün merkezi Diyanet bir yandadır.

Binlerce yurttaşımız can derdindeyken ailesini kaybeden çocuklarımızın tarikat yurtlarına yerleştirilmesi iddiasına yönelik derhal açıklama yapılmalıdır. Adları bin bir istismara karışmış gerici tarikat yurtlarına çocuklarımızın yerleştirilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Tarikatıyla cemaatiyle, diyanetiyle enkaz altında kalan iktidarınızı tarihin çöplüğüne göndereceğiz."