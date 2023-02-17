İzmir'de üniversite öğrencilerinden uzaktan eğitim protestosu: 22 öğrenci gözaltına alındı

İzmir'de okuyan bir grup üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde bahar yarıyılının 20 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitimle başlayacağını açıklamasının ardından, yüz yüze eğitim taleplerini dile getirmek için bugün Dokuz Eylül Üniversitesi’nin rektörlük binası önüne oturma eylemi yaptı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, "Eğitim hakkımız engellenemez" sloganı atan ve uyarılara rağmen eylemini sürdüren öğrencilere müdahale etti. Müdahalenin ardından 22 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarının depremzedelere açılması için üniversite eğitiminin uzaktan yapılacağını duyurmuştu.