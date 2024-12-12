Süleyman Şah Türbesi Taşınacak mı? MSB'den Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Isparta’da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir adet UH-1 tipi helikopterinin 9 Aralık’ta kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı ve sabır diledi.

'İSRAİL, SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL EDİYOR'

İsrail’in bölgede haksız ve hukuksuz saldırıları ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Aktürk, “İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı tavrını açıkça ortaya koyan ülkemiz, en başından bu yana saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta ifade ederek, uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet etmiştir. Ancak İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye’de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken, istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen, aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz. Suriye’de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırılar, İsrail de dâhil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacaktır” şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN ŞAH TAŞINACAK MI?

MSB, Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin de açıklama yaptı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki terörden arındırma operasyonlarının devam ettiğini ifade eden Bakanlık kaynakları, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi