Nesimi Çimen'in Eşi Makbule Çimen Hayatını Kaybetti

Madımak Katliamı'nda sağ olarak kurtulan Makbule Çimen yaşamını yitirdi. Makbule Çimen'in eşi Nesimi Çimen, Madımak'ta yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme:
Nesimi Çimen'in Eşi Makbule Çimen Hayatını Kaybetti

Madımak Katliamı’nda eşi Nesimi Çimen’i kaybeden ve kendisi de yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen, hayatını kaybetti.

Nesimi Çimen'in Eşi Makbule Çimen Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Madımak Hafıza Merkezi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Makbule Çimen’inn vefat haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Eşi #NesimiÇimen'i #MadımakKatliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak. Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun"

Madımak Katliamı belgeseli 'Çok Kötü Bir Şey Oldu' Ankara'da izleyiciyle buluştuMadımak Katliamı belgeseli 'Çok Kötü Bir Şey Oldu' Ankara'da izleyiciyle buluştuTürkiye
Madımak Katliamı'nın 31. yılı: Hafıza sergisi açıldıMadımak Katliamı'nın 31. yılı: Hafıza sergisi açıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor
Artvin'deki Heyelan Faciasında 100 Bin Ton Toprak Aktı, Korkutan Deprem Uyarısı Geldi Tam 100 Bin Ton Toprak Aktı, Deprem Uyarısı Geldi
Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi
Uçurumun Kıyısında Ölümle Burun Buruna! 2 Aydır Diken Üstündeler Uçurumun Kıyısında Ölümle Burun Buruna!