Nesimi Çimen'in Eşi Makbule Çimen Hayatını Kaybetti
Madımak Katliamı'nda sağ olarak kurtulan Makbule Çimen yaşamını yitirdi. Makbule Çimen'in eşi Nesimi Çimen, Madımak'ta yaşamını yitirmişti.
Madımak Katliamı’nda eşi Nesimi Çimen’i kaybeden ve kendisi de yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen, hayatını kaybetti.
Madımak Hafıza Merkezi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Makbule Çimen’inn vefat haberini şu ifadelerle duyurdu:
"Eşi #NesimiÇimen'i #MadımakKatliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak. Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun"
Eşi #NesimiÇimen'i #MadımakKatliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz.— Madımak Katliamı Hafıza Merkezi (@madimakhafizam) December 12, 2024
Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak.
Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun. pic.twitter.com/SNDaG9Djjc
Kaynak: Haber Merkezi