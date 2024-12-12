Nesimi Çimen'in Eşi Makbule Çimen Hayatını Kaybetti

Madımak Katliamı’nda eşi Nesimi Çimen’i kaybeden ve kendisi de yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen, hayatını kaybetti.

Madımak Hafıza Merkezi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Makbule Çimen’inn vefat haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Eşi #NesimiÇimen'i #MadımakKatliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak. Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun"

Eşi #NesimiÇimen'i #MadımakKatliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz.



Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak.

Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun. pic.twitter.com/SNDaG9Djjc — Madımak Katliamı Hafıza Merkezi (@madimakhafizam) December 12, 2024

Kaynak: Haber Merkezi