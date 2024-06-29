Madımak Katliamı'nın 31. yılı: Hafıza sergisi açıldı

UnutMADIMAKlımda sözünü tazelemek için ‘Hafıza’ sergisi açıldı.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümü nedeniyle Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile ‘Hafıza’ sergisi açıldı. Sena Şat’ın hazırladığı illüstrasyonlardan ve biyografilerinden oluşan belgesel nitelikli sergide ayrıca yönetmeliğini Eylem Şen'in yaptığı “Unutulmayan” Madımak Sanal Müze Belgeseli gösterimi yapıldı. Sergi öncesi katılımcılar tarafından cadde üzerinde yere karanfiller bırakıldı, Sivas'ta can verenler anıldı.

‘Hafıza’ sergisi açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eşit Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, katliamdan sağ çıkan halk ozanı Ali Çağan, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Koordinatörü ve Sanal Müze Yönetmeni Eylem Şen, katliamda hayatını kaybeden Handan Metin’in ablası Şehriban Metin, Alevi Dernekleri yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

'DÜNYADA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE KATLİAMI YAŞADIK'

Halk ozanı Ali Çağan, o günü şöyle anlattı:

"Sivas katliamının olduğu tarihte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin yönetim kurulundaydım. Ankara’dan Sivas’a otobüslerle deyişlerimizi söylemeye, semahlarımızı dönmeye, tiyatrocu gençlerimizin Pir Sultan Abdal tiyatrosunu sergilemeye yola çıktık. Elimizde sazlarımızdan başka bir şey yoktu, ne silahımız vardı ne de taşımız. Dünyada benzeri görülmeyen bir şekilde, canlı yayında katliam yaşadık. Oradaki katledilen canlarımızın hepsiyle birebir ilişkisi olan birisiydim. Uzun süre bu katliamdan sağ çıktığımı söyleyemedim. Yoldaşlarımın katledilmiş olmasını, benim oradan sağ çıkmış olmamı kendime yakıştıramadım. Ve yer yer öyle acılı zamanlar yaşadım ki 'ben de otelde kalsaydım’ dedim.”

Katliamda hayatını kaybeden Handan Metin’in ablası Şehriban Metin ise 31 yıl önce yaşadıkları acıyı katılımcılarla paylaştı. Kardeşinin yetenekli, sanata düşkün bir genç olduğunu anlatan Metin, “Handan Metin Sivas’a gönderdiğimizde ODTÜ’de okuyordu. 20 yaşındaydı. 30 yıl geçti dendiğinde benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Handan benim için 20 yaşında. 1993’ten sonraki yılları, yaşları asla hesaplayamadım. Benim için 20 yaşında olan Handan ve diğer canlar çağdaş Pir Sultanlardır” diye konuştu.

'BİR DAHA BU ACILARI YAŞAMAYALIM DİYE...'

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de o günü şöyle anlattı:

“31 yıl önce Örnektepe’de annem heyecanla aşağıya indi. Abimi, ablamı, beni eve aldı. Demir kapıyı arkadan sürgüledi ve yukarı çıkardı. Ne olduğunu anlamamıştım. Televizyonları açınca ülkenin orta yerinde 33 canın bir otelde sıkıştırılıp saatlerce yardım beklediğini gördüm ve en sonunda Türkiye demokrasi tarihinin en kara, en çok lanetlenmesi gereken günlerinden birisinin bu ülkeye yaşatıldığına şahit olduk. O gün bugündür, Sivas içimizde bir yara”

Beyoğlu’nda ilk kez Madımak katliamı anması yapıldığına dikkat çeken Güney, “Bu katliamı yüz bin kere lanetliyoruz. İçimizi acıtan en büyük konulardan birisi de bu katliam kadar, katillerin korunup kollanması ve dava zaman aşımıyla düştü denmesiydi. Vicdanlardan düşer mi bu dava? Düşmeyecek. Biz nefes aldığımız müddetçe Madımak’ın katilleri bizlerin vicdanlarında, ülkenin vicdanlı insanlarının yüreğinde mahkûm olmuş bir davadır” şeklinde konuştu. Yaşanan acıyla yüzleşilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Güney, “Bu sergi de bir yüzleşme. Bu acıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere bu acıyı aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumsal barışımızı sağlayalım. Bir daha bu topraklarda bu acıları yaşamayalım diye bu yüzleşme sergisine tüm canlarımızı huzurlarınızda davet etmiş olalım. Bu anmaları her yıl arttırarak devam edeceğiz ve kardeşlikten, barıştan, dayanışmadan, halkla birlikte el ele vermekten de bir an bile geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

İnan Güney’in konuşması sonrası “Unutulmayan” Madımak Sanal Müze Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi. “Unutulmayan” belgeseli İstiklal Sanat Galerisi’nde 2 Temmuz’a kadar 11.00-17.00 saatleri arasında her saat başı izleyicilerini bekliyor.

Kaynak: ANKA