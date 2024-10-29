Spor Muhabiri Emre Kaplan’a Yumruk Atmıştı: Saldırgan Sezgin Gülnar Tutuklandı

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından muhabir Emre Kaplan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar arasında tartışma yaşandı. Yumruk yiyen Kaplan, hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Kaplan’ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi.

Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. Gülnar, bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sezgin Gülnar'ın tutuklanmasına karar verildi.