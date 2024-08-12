Soyunma Kabinindeki Müşterilerin Görüntülerini Gizlice Çekerken Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinde çalışan Muhammet K. ayağına kurduğu düzenekle kadın müşterilerin gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Soyunma Kabinindeki Müşterilerin Görüntülerini Gizlice Çekerken Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Zonguldak Esas 67 Burda AVM’de faaliyet gösteren bir zincir giyim mağazasında görevli olarak çalışan Muhammet K, ayağına yaptığı özel bir düzeneğe bağladığı cep telefonu ile soyunma kabinine giren müşterilerin görüntüsünü kaydetti. Genç bir kadının fark etmesi üzerine polis tarafından yapılan operasyonla yakalanan mağaza görevlisinin cep telefonundan başka kadın müşterilere ait yüzlerce benzer fotoğraf çıktı.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre AVM’de faaliyet gösteren giyim mağazasında çalışan Muhammet K, ayakkabısına sabitlediği bir düzeneğe yerleştirdiği cep telefonuyla soyunma kabinindeki müşterileri videoya kaydetti.

GENÇ KADIN FARK ETTİ

Soyunma kabininin kapısı ile zemin arasındaki boşluğa ayağını uzatarak kadın müşterileri kayıt altına alan mağaza görevlisi son olarak genç bir kadını soyunma kabininde kıyafet denerken aynı yöntemle videoya kaydetmek istedi. Yarı çıplak halde kabin kapısının altından cep telefonu ile görüntü alındığını fark eden genç kadın, emin olamadığı için o an tepki vermek yerine durumu ailesine anlattı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

Genç kadın ertesi gün aynı mağazaya ailesi ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı polisle birlikte gitti. Soyunma kabinine tek başına giren genç kadını kabinin yanına gelerek bir kez daha ayakkabısının üzerine koyduğu cep telefonu ile kaydeden Muhammet K, polis tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

MAĞAZA ARANDI

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından olayın yaşandığı mağaza bir gün süreyle alışverişe kapatılırken, içeride başka bir düzenek ya da suç unsuru olup olmadığını belirlemek için detaylı arama yapıldı. Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli mağaza görevlisinin cep telefonuna da el konuldu.

YÜZLECE KİŞİYİ VİDEOYA KAYDETMİŞ

Polis tarafından cep telefonunda yapılan incelemede kabinde kıyafet deneyen başka müşterilerin yüzlerce fotoğrafına ulaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Genç kadın ve ailesinin şikayetçi olması üzerine emniyette verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan Muhammet K, çalıştığı mağaza zinciri tarafından işten atıldı.

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