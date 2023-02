Soylu, ABD'yi hedef aldı: 'Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, her gelen kime darbe yaptırırım telaşı içinde, çek pis ellerini'

IŞİD'in saldırı hazırlığı içinde olduğu istihbaratı gerekçesiyle İstanbul'daki konsoloslukların geçici olarak kapatılmasına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu durumdan ABD büyükelçisini sorumlu tuttu.

"HANGİ GAZETECİLERE YAZI YAZDIRDIĞINI BİLİYORUM"

Türkiye'ye gelen her ABD büyükelçisinin Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını belirten Soylu "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'daki İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Süleyman Soylu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

HER GELEN ABD ELÇİSİ NASIL DARBE YAPTIRIRIM TELAŞI İÇİNDE: Türkiye'nin şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur.

DİĞER ELÇİLERİ TOPLAR, AKIL VERMEYE ÇALIŞIR: Diğer büyükelçilerini toplar, fıs fıs fıs, onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya, onlar idare ediyorlar Avrupa'yı Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Hakikaten biliyorlar, otururlar dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan.

Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı, fıs fıs fıs oyun, tezgah kuracaklar. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık.

BUNU BÜTÜN TÜRKİYE BİLSİN: Türkiye'de tespit edilen yabancı teröristleri ülkelerine gönderdik. Adamı yakalıyoruz, bu senin adamın diyoruz, utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin. Adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyorlar. 'Bu benim vatandaşım değil' diyorlar. Bir yüzlü değil, iki yüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar.

AB ÜLKELERİNE 1126 YABANCI TERÖRİST GÖNDERDİ: 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri vatandaşlıktan alelacele çıkarıp, meseleyi baştan savmak şeklinde hallederiz anlayışıyla olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim becerisizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim. Avrupa Birliği ülkelerine 1126 yabancı terörist gönderdik. Türkiye olarak onlara soruyoruz, 'Ne yaptınız? Tekrar bunlar yarın Türkiye'ye gelmeye çalışırlar mı veya çatışma bölgelerine giderler mi veya Avrupa'da bir şey yaparlar mı?' diye. Ödleri patlıyor, kamuoylarına böyle bir şey söyleyecekler diye."

ÇAVUŞOĞLU: BU DOSTLUĞA SIĞMAZ MÜTTEFİKLİĞE DE SIĞMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz Büyükelçileri çağırıp tam da bunu söyledik” dedi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bu konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımları atmaları, tüm ülkeler için söylüyorum, maksatlı. Burada 'Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var' imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz.

“Hele hele seçim öncesi Türkiye'yi, AK Parti iktidarını, bizleri zor durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok, amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük ve samimiyet bekliyoruz.”

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu’nun eleştirdiği ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Başkonsolosu Julie A. Eadeh ile birlikte İstanbul’da Dolmabahçe açıklarında demirleyen ABD savaş gemisini ziyaret etti.