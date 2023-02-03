Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde deprem!

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde deprem!

AFAD verilerine göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise, Düziçi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyururken, derinliğini 5,2 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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