Sosyal medyada gündem oldu: Defne Samyeli'den tepki çeken Gazze sözleri

Defne Samyeli'nin Gazze sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu, şarkıcı ve manken Defne Samyeli'nin Gazze'deki katliama yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi.

Magazin Burada muhabirinin "Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Samyeli, şunları söyledi:

"Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

‘BEN BÖYLE DÜŞÜNMÜYORUM’

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum."

NE OLMUŞTU?

İsrail devleti, Gazze'nin güneyinde bulunan ve güvenli alan olarak gösterilen, binlerce evinden edilmiş sivilin yaşadığı Refah'taki Mülteci Kampı'nı vurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem