Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs Cuma günü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara dahil kuvvet sağanak yağış beklenirken, 11 kent için de sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 11 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İstanbul °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli̇ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli̇ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahi̇sar °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Deni̇zli̇ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İzmi̇r °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Eski̇şehi̇r °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sivas °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeni̇z
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Artvi̇n °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya °C, 31°C
Parçalı bulutlu
Van °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Di̇yarbakir °C, 35°C
Parçalı bulutlu
Gazi̇antep °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Si̇i̇rt °C, 34°C
Parçalı bulutlu
Şanlıurfa °C, 33°C
Parçalı bulutlu
HAVA NE ZAMAN ISINACAK?
Yaz geliyor, sıcaklıklar artıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak.
Önümüzdeki hafta Türkiye'nin sıcak hava dalgasının altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "Önümüzdeki hafta pazartesi-salı-çarşamba, ülke genelinde çok sıcak bir hava olacak. İstanbul, Ankara, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 35 derecelere yükselecek. Ege ve Akdeniz güneydoğuda 40 dereceye yakın olacak. Ülkemizin haziran ayı ortalaması birçok kentte 27 dereceyken önümüzdeki hafta sıcaklıklar 35-40 dereceye kadar yükselecek yani ortalamanın çok üzerinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacağını belirten Çalışkan, "İstanbul, Marmara, kuzeyde kalan bölgelerde biraz daha serin havadan etkilenmeye başlayacak yeniden. Çünkü Karadeniz üzerinden daha serin esecek rüzgar. O günlerde sıcaklıklar 35'ten 29-30'lara geriler yani ortalamalara yakın olur." dedi.