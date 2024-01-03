Sorumluluğu olanlar ‘idare’ zırhında: 6 Şubat depremi mağdurları Adalet Nöbeti’ne başlıyor

GERÇEK GÜNDEM - 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapılmaması ve davaların çok yavaş ilerlemesi nedeniyle 5 Ocak 2024’te saat 11.30’da başta Hatay olmak üzere diğer şehirlerde de adalet nöbeti yapılacak. Yapılan çağrıda, “6 Şubat deprem davaları için adalet nöbetindeyiz. 5 Ocak 2024 Cuma 11.30’da deprem davaları için Hatay adliyesine Adalet Nöbeti’ne çağırıyoruz” denildi.

“MAĞDURİYET YAŞAYAN HERKES NÖBETE KATILACAK”

Gerçek Gündem’e konuşan Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan, Türkiye’nin birçok adliyesinde bu adalet nöbetinin tutulacağını söyledi. Depremden sonra maddi veya manevi mağduriyet yaşayan herkesin nöbete katılacağını ifade eden Alkan, “Herkesin nöbet tutma gayesi farklı. Kimileri vefat edenler için, kimileri hak kayıpları için nöbete katılacak” dedi.

“HALA HİÇ KİMSEYLE İLGİLİ YARGILAMA İZNİ GELMEDİ”

Hatay’daki davaların çok yavaş ilerlediğini belirten Alkan, kamu görevlilerin yargılanmasına henüz başlanmadığını dile getirdi. Avukat, soruşturma izninin bile verilmediğini söyledi:

“Kamu görevlilerin yargılanması için İçişleri Bakanlığından izin istendi ama henüz hiç kimseyle ilgili yargılama izni gelmedi. AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi yani aklınıza gelebilecek her türlü kamu görevlisiyle ilgili izin gerekiyor ama izinle hala verilmedi.”

“RÖNESANS REZİDANS İÇİN HALA DAVA AÇILMADI”

6 Şubat depremlerinden sonra Antakya’da 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 dairden oluşan Rönesans Rezidans depremde yıkılmıştı. En az bin kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise hala kayıp.

Rönesans Rezidansın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu 21 Mart'ta, sitenin mühendislerinden E.D. ise 22 Eylül'de tutuklanmıştı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 28 Şubat'ta, Rönesans Rezidansın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletmişti.

Ancak Rönesans Rezidans için hala dava açılmadı, soruşturma devam ediyor. Rönesans Rezidansın müteahhitlerinin tutuklu olduğunu bir kez daha hatırlatan Alkan, “Hepsinin nüfus kayıtları, veraset ilanları ve varsa otopsileri yani tüm belgelerinin toplanması gerekiyor. Uzun sürmesi doğal. Ancak tüm bunların üzerine bununla ilgili dava açılmaması büyük sürpriz olur. O zaman neden tutukladınız?” dedi.

“SADECE MÜTEAHHİTLERİ YARGILAMAK YETMEZ”

Hatay’da yıkılan evler veya siteler için daha hiçbir duruşmanın başlamadığını belirten Avukat Akalın, adaletin sağlanabilmesi için kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söyledi:

“Sürecin hızlı olmasından ziyade adil olması daha önemli. Sadece müteahhitleri yargılamak yetmez. Müteahhit ruhsat alacağı zaman ruhsatla ilgili tüm belgeleri belediyeye veriyor. Müteahhittin verdiği belgeler doğru mu değil mi diye belediyelere veya imar müdürlüklerine veriliyor. Onların da yargılanması lazım.”

“HATAY’DA 3 AY BOYUNCA ADLİYE BİNASI KULLANILMADI”

5 Ocak’ta başlayacak olan Adalet Nöbetinin sadece Hatay’da yapılmayacağını sözlerine ekleyen Avukat Akalın, Ankara, İzmir gibi şehirlerde de adalet nöbetinin tutulacağını söyledi. Akalın, “Hatay’da daha hiçbir duruşma yapılmadı. Ölü sayısı çok fazlaydı. Hatay’da adliye binası bile 3 ay boyunca hiç kullanılamadı. Savcılar yoktu, maalesef teknik imkansızlar da çok yaşandı bu nedenle süreç daha da uzadı” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem