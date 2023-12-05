Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edildi

Mezopotamya Ajansı Editörü Abdurrahman Gök hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

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Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edildi

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök hakkında yaptığı haberler nedeniyle "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla açılan davanın ikinci celsesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Abdurrahman Gök'ün kelepçeli olarak getirildiği duruşma salonunda avukatları Resul Temur, Mehmet Emin Aktar ve MLSA Eş Direktörü Veysel Ok hazır bulundu. Duruşmayı gazeteci Gök'ün eşi ve ailesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Kayar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) temsilcileri ve çok sayıda meslektaşı izledi.

MLSA’nın aktardıklarına göre; Avukat Resul Temur, Ümit Akbıyık’a, "Kemal Kurkut’un vurulma olayını biliyor musunuz" diye sordu. Akbıyık, "Evet, basından biliyorum" dedi ama fotoğrafları kimin çektiğini bilmediğini söyledi. Tanık Akbıyık, Abdurrahman Gök'ün örgütsel herhangi bir fiiline denk gelmediğini belirtti. Tanığa 2020 Temmuz - Ağustos ayında Abdurrahman Gök'ün sağlığına ilişkin gözlemleri olup olmadığı sorulması üzene Akbıyık, "Hayır" yanıtını verdi.

Tanık Akbıyık, Abdurrahman Gök'ün Pel Film Prodüksiyon da bulunmasını örgütsel faaliyet olarak adlandırdı. Avukat Resul Temur, "Gök'ün Pel Prodüksiyon dışında başka faaliyetini biliyor musunuz?" diye sordu. Akbıyık, "Hayır, bilmiyorum" yanıtı verdi.

“BURADA YARGILANIRKEN DURUŞMALARA BASTONLA KATILIYORDUM”

Gazeteci Abdurrahman Gök'ün savunmasına geçildi. Gök, "Tanık beyanı gerçeği yansıtmıyor" dedi. Abdurrahman Gök, "20 yılı aşkın süredir gazeteciyim. Bunun son 10 yılı çatışmalı alanda geçti. Pel Prodüksiyon çalışanı değil MA çalışanıyım. Savcılığın ve emniyetin bütün delilleri de tanığı çürütüyor, çünkü bütün deliller MA'dan alınan haberlerdir. 2011'den beri gazetecilik yapıyorum tanık, beni Pel Prodüksiyon'da 1 kere gördüğünü ifade ediyor. Avukatım sunacak ama 2020 ocak ayında kaza geçirdim. Uzun süre raporluydum. Burada yargılanırken duruşmalara bastonla katılıyordum. Sanığın gerçeği söylemediği buradan da anlaşılıyor” diye konuştu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmasını göz önüne alınarak Abdurrahman Gök'ün tahliyesini talep etti. Mahkeme, Gök'ün tahliyesine karar verdi.

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